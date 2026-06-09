Sutra počinje suđenje nekadašnjoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski

Pripremno ročište u postupku protiv nekadašnje gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski počeće sutra, 10. juna u Višem sudu u Nišu, potvrdila je ta pravosudna ustanova. Pripremno ročište prvobitno je bilo zakazano za 20. maj, ali je potom odloženo, bez navođenja razloga za odlaganje. Na osnovu Zakonika o krivičnom postupku prvo pojavljivanje bivše gradonačelnice pred sudom biće zatvoreno za javnost, najavljeno je ranije.

Apelacioni sud u Nišu je 3. februara potvrdio optužnicu protiv Sotirovski, odbijajući kao neosnovanu žalbu njenog branioca na odluku o potvrđivanju optužnice Višeg suda od 18. decembra. Viši sud u Nišu je podigao optužnicu protiv Sotirovski zbog sumnje da je oštetila gradski budžet za 250 miliona dinara, a sebi pribavila imovinsku korist u iznosu od oko 112 miliona dinara. Bivša gradonačelnica Niša je uhapšena 21. februara prošle godine na Graničnom prelazu Preševo