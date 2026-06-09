Sutra u Kraljevu Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Nova pre 1 sat
Sutra u Kraljevu Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Na teritoriji Kraljeva proglašen je Dan žalosti u sredu 10. juna povodom smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića koji je poginuo 4. jun kao pripadnik mirovnih snaga UN u Libanu.

Komemoracija povodom smrti Jovanovića biće održana u 9.00 u kasarni u Ribnici a biće sahrana u 13.00 na groblju u naselju Kovači, piše na gradskom sajtu. Zastave Srbije i Grada na svim javnim ustanovama i institucijama sutra će biti spuštene na polovinu jarbola odnosno koplja. U obrazovnim ustanovama Dan žalosti obeležava se minutom ćutanja na prvom času nastave, a program nastave muzičkog obrazovanja prilagođava se Danu žalosti. Za vreme Dana žalosti zabranjeno je
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Serbian News Media pre 6 minuta
Sutra Dan žalosti u Kraljevu i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Sutra Dan žalosti u Kraljevu i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

N1 Info pre 1 sat
Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Nedeljnik pre 1 sat
(Foto, video) "danas je svaka voda sveta, nema: Bojazni!" Kraljevo sa tugom deli snimak poginulog vojnika iz Srbije: "Ovako je…

(Foto, video) "danas je svaka voda sveta, nema: Bojazni!" Kraljevo sa tugom deli snimak poginulog vojnika iz Srbije: "Ovako je naš heroj plivao za Časni krst"

Blic pre 1 sat
Tuga u Kraljevu! Sutra dan žalosti zbog smrti vojnika Milovana: Izgubio život u misiji u Libanu, zastave na pola koplja u…

Tuga u Kraljevu! Sutra dan žalosti zbog smrti vojnika Milovana: Izgubio život u misiji u Libanu, zastave na pola koplja u kasarni Ribnica

Blic pre 2 sata
Tuguje grad na Ibru: Dan žalosti u Kraljevu povodom tragične smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića

Tuguje grad na Ibru: Dan žalosti u Kraljevu povodom tragične smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića

Večernje novosti pre 4 sati
U Kraljevu sutra Dan žalosti zbog smrti srpskog vojnika u Libanu

U Kraljevu sutra Dan žalosti zbog smrti srpskog vojnika u Libanu

Insajder pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNLibanKraljevoVojska Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Studenti Pravnog fakulteta u Nišu: Skandalozna odluka VJT Beograd o Veselinu Miliću

Studenti Pravnog fakulteta u Nišu: Skandalozna odluka VJT Beograd o Veselinu Miliću

Danas pre 1 sat
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 46. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 46. kolu?

Danas pre 51 minuta
Spas za vrele noći: Trik sa peškirom koji rashlađuje sobu za 5 minuta

Spas za vrele noći: Trik sa peškirom koji rashlađuje sobu za 5 minuta

Danas pre 1 sat
Stižu nove relikvije!

Stižu nove relikvije!

Danas pre 2 sata
Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Danas pre 1 sat