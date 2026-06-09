Najavljeno suđenje bivšoj gradonačelnici Niša

Suđenje zatvoreno za javnost

U Višem sudu u Nišu sutra bi trebalo da bude održano pripremno ročište pred početak suđenja bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski optuženoj za zloupotrebu službenog položaja. Na pripremnom ročištu, koje je zatvoreno za javnost, odbrana i tužilaštvo će izneti uvodna izlaganja, nakon čega će biti zakazan glavni pretres, odnosno suđenje. Bivšoj gradonačelnici je krajem decembra prošle godine ukinut pritvor. Istovremeno, sud joj je odredio meru zabrane