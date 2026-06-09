Penjaroja: Ništa još nije gotovo, Partizan spreman za dobar meč protiv Dubaija

Pokuševski očekuje pobedu i nastavak finalne serije

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas pred treću utakmicu finala plej-ofa ABA lige da ništa još nije gotovo u finalnoj seriji i dodao da su „crno-beli” spremni da odigraju dobar meč protiv Dubaija. Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 19 časova ekipu Dubaija u Beogradskoj areni. Dubai vodi 2:0 u seriji i ukoliko sutra zabeleži pobedu osvojiće titulu šampiona ABA lige. „Očekivanja su da pobedimo utakmicu, tako da ništa još nije gotovo. Verujem