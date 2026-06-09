Zelenski: Ukrajina u boljoj poziciji na bojnom polju ali i dalje teško

„Zahvaljujući našim vojnicima, sada smo u dobroj poziciji”–rekao Zelenski

TALIN – Ukrajina je u boljoj poziciji na bojnom polju nego ranije, ali situacija ostaje veoma teška, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zelenski je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa liderima nordijskih i baltičkih zemalja u Talinu, rekao da su za jačanje pozicije Ukrajine potrebni pritisci na Rusiju, i na njenog predsednika Vladimira Putina, prenosi Ukrinform. „Potrebne su nam sankcije i veći pritisak na Putina. Svaki novi paket