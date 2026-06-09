Crna Gora bi u junu mogla da zatvori još dva pregovaračka poglavlja sa EU

Crna Gora bi 15. juna trebalo da zatvori još dva pregovaračka poglavlja na Međuvladinoj konferenciji sa Evropskom unijom u Luksemburgu.

Reč je o poglavljima 2 o slobodi kretanja radnika i 28 o zaštiti potrošača i zdravlja, prenosi RTCG. Da bi do toga došlo, potrebno je da ambasadori zemalja članica daju zeleno svetlo za održavanje Međuvladine konferencije, a očekuje se da će to uraditi 12. juna. Biće ovo treća Međuvladina konferencija koju će Crna Gora organizovati u prvoj polovini ove godine, u vreme kiparskog predsedavanja Savetom EU. Nakon ove Međuvladine konferencije, Crna Gora će zatvoriti 16