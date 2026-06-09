Dan žalosti u Ćićevcu zbog utapanja dvojice dečaka u Južnoj Moravi

Radio 021 pre 15 minuta  |  Tanjug
Dan žalosti u Ćićevcu zbog utapanja dvojice dečaka u Južnoj Moravi

Opština Ćićevac je, zbog utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać, proglasila današnji dan, 9. jun, Danom žalosti na celoj teritoriji te opštine.

Kako je navedeno u saopštenju opštine Ćićevac, povodom tragičnog dogadaja u kojem su život izgubila dvojica učenika Osnovne škole "Vojvoda Prijezda" u Stalaću, odlukom nadležnih organa utorak, 9. jun, proglašava se Danom žalosti na celoj teritoriji opštine Ćićevac. Zastave na svim javnim ustanovama i institucijama, kako je navedeno, biće spuštene na pola koplja, a svi kulturni i zabavni programi biće prilagodeni Danu žalosti. "Izražavamo najdublje saučešće
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