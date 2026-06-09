Fudbalerke Srbije porazom od Danske završile prvu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo

Radio 021 pre 23 minuta  |  Beta
Fudbalerke Srbije porazom od Danske završile prvu fazu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je večeras u Staroj Pazovi od selekcije Danske 1:4, u utakmici poslednjeg, šestog kola Grupe 1 "A" divizije evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Prednost Danskoj donela je Sesili Flo golom u sedmom minutu, a vođstvo je uvećala Amali Vangsgard pogotkom u 13. minutu. Gol za Srbiju postigla je Alegra Poljak u 15. minutu, dok je treći pogodak za Dansku postigla Pernile Harder iz penala u 40. minutu. Konačan rezultat postavila je Vangsgard pogotkom u 42. minutu. Reprezentacija Srbije je već ranije ostala bez šanse za direktan plasman na Svetsko prvenstvo i takmičenje će nastaviti u plej-ofu. Srpske fudbalerke su
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