Na današnji dan: Umro Čarls Dikens, potpisan Kumanovski sporazum

Radio 021 pre 20 minuta  |  Beta
Na današnji dan: Umro Čarls Dikens, potpisan Kumanovski sporazum

Pregled značajnih dešavanja u Srbiji i svetu na današnji dan, 9. jun.

1357 - U Pragu je počela izgradnja kamenog mosta preko reke Vltave koji je dobio naziv Karlov most po imenu tadašnjeg imperatora Nemačko-rimskog carstva i češkog kralja Karla IV. Prema predanju, datum početka izgradnje odredili su astrolozi. 1462 - Poslednji bosanski kralj Stjepan Tomašević, uzdajući se u pomoć hrišćanske koalicije, otkazao je danak turskom sultanu Mehmedu II i priznao vrhovnu vlast ugarskog kralja Matije I Korvina. Turci su 1463. osvojili Bosnu i
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