Nižu se reakcije na odbacivanje dela prijave protiv Milića: "Nema dokaza" saučesništvo u prikrivanju ubistva

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Nižu se reakcije na odbacivanje dela prijave protiv Milića: "Nema dokaza" saučesništvo u prikrivanju ubistva

Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu optužili su Više javno tužilaštvo za saučesništvo u prikrivanju ubistva koje se dogodilo 12. maja u beogradskom restoranju "27".

VJT je danas zbog nesdostatka dokaza odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, u delu u kojem mu se na teret stavlja pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, a na sajtu tog tužilaštva piše da ono nastavlja dokazne radnje u vezi sa neprijavljivanjem krivičnog dela za koje se tereti i Milić. Studenti su u objavi na društvenoj mreži Instagram napisali da odbacivanje dela krivične prijave protiv Milića
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

"Nova" piše: Kako je Veselin Milić za mesec dana prešao put od saučesnika u ubistvu do nesavesnog policajca

"Nova" piše: Kako je Veselin Milić za mesec dana prešao put od saučesnika u ubistvu do nesavesnog policajca

Nova pre 6 minuta
Studenti u blokadi: VJT saučesnik u prikrivanju ubistva na Senjaku

Studenti u blokadi: VJT saučesnik u prikrivanju ubistva na Senjaku

Serbian News Media pre 11 minuta
Advokat Žurić o slučaju Milić: Odluka tužilaštva očekivana, dokazi pokazuju da nije bio u restoranu prilikom ubistva

Advokat Žurić o slučaju Milić: Odluka tužilaštva očekivana, dokazi pokazuju da nije bio u restoranu prilikom ubistva

Euronews pre 1 sat
TUŽILAŠTVO OTKRILO NOVE DETALJE: Odbačena prijava protiv policajaca iz Milićevog obezbeđenja Odbačena prijava protiv policajaca…

TUŽILAŠTVO OTKRILO NOVE DETALJE: Odbačena prijava protiv policajaca iz Milićevog obezbeđenja Odbačena prijava protiv policajaca

Volim Zrenjanin pre 1 sat
"Odluka tužilaštva je logična, ali ostaju otvorena pitanja": Advokat o slučaju Veselina Milića

"Odluka tužilaštva je logična, ali ostaju otvorena pitanja": Advokat o slučaju Veselina Milića

Mondo pre 16 minuta
Borović o slučaju Milić: Očigledno je mnogo ljudi učestvovalo u zataškavanju ovog krivičnog postupka

Borović o slučaju Milić: Očigledno je mnogo ljudi učestvovalo u zataškavanju ovog krivičnog postupka

N1 Info pre 1 sat
Opozicija o Miliću: Kapitulacija pravosuđa pred političkom moći

Opozicija o Miliću: Kapitulacija pravosuđa pred političkom moći

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

Studenti Pravnog fakulteta u Nišu: Skandalozna odluka VJT Beograd o Veselinu Miliću

Studenti Pravnog fakulteta u Nišu: Skandalozna odluka VJT Beograd o Veselinu Miliću

Danas pre 1 sat
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 46. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 46. kolu?

Danas pre 51 minuta
Spas za vrele noći: Trik sa peškirom koji rashlađuje sobu za 5 minuta

Spas za vrele noći: Trik sa peškirom koji rashlađuje sobu za 5 minuta

Danas pre 1 sat
Stižu nove relikvije!

Stižu nove relikvije!

Danas pre 2 sata
Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Kraljevo: Sutra Dan žalosti i sahrana pripadnika Vojske Srbije koji je poginuo u misiji UN u Libanu

Danas pre 1 sat