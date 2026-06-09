Nižu se reakcije na odbacivanje dela prijave protiv Milića: "Nema dokaza" saučesništvo u prikrivanju ubistva

Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu optužili su Više javno tužilaštvo za saučesništvo u prikrivanju ubistva koje se dogodilo 12. maja u beogradskom restoranju "27".

VJT je danas zbog nesdostatka dokaza odbacilo krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, u delu u kojem mu se na teret stavlja pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, a na sajtu tog tužilaštva piše da ono nastavlja dokazne radnje u vezi sa neprijavljivanjem krivičnog dela za koje se tereti i Milić. Studenti su u objavi na društvenoj mreži Instagram napisali da odbacivanje dela krivične prijave protiv Milića