VIDEO: Pogledajte spektakularan prizor južne polarne svetlosti snimljen iz svemira

Radio 021 pre 11 minuta  |  021.rs
VIDEO: Pogledajte spektakularan prizor južne polarne svetlosti snimljen iz svemira

Astronautkinja NASA-e Džesika Mir snimila je ubrzani video-zapis iz letelice SpaceX Dragon.

Južna polarna svetlost jednako je česta kao i severna polarna svetlost i redovno se pojavljuje iznad Antarktika, ali pošto relativno malo ljudi živi na geografskim širinama blizu Južnog pola, ona nije toliko poznata kao njen severni pandan. Ove svetlosti nastaju u blizini polova zato što Zemljino magnetno polje usmerava naelektrisane čestice sa Sunca ka tim područjima, gde se one sudaraju sa atmosferom i stvaraju svetlucave talase boja. U nastavku pogledajte
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

(Video) Spektakl iz svemira koji ostavlja bez daha: Astronautkinja snimila redak fenomen, pogledajte kako "pleše" južna…

(Video) Spektakl iz svemira koji ostavlja bez daha: Astronautkinja snimila redak fenomen, pogledajte kako "pleše" južna svetlost

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Broj poginulih u zemljotresu na Filipinima porastao na 37

Broj poginulih u zemljotresu na Filipinima porastao na 37

RTV pre 1 minut
Prvi put od izbornog poraza: Viktor Orban sledeće nedelje u Briselu, održaće i konferenciju za medije

Prvi put od izbornog poraza: Viktor Orban sledeće nedelje u Briselu, održaće i konferenciju za medije

Danas pre 16 minuta
Srušio se američki vojni helikopter Drama kod Ormuskog moreuza, da li su Iranci oborili letelicu?! Tramp i Pentagon…

Srušio se američki vojni helikopter Drama kod Ormuskog moreuza, da li su Iranci oborili letelicu?! Tramp i Pentagon zabrinjavajuće ćute

Blic pre 11 minuta
Tramp nominovao Toda Blanša za državnog tužioca SAD

Tramp nominovao Toda Blanša za državnog tužioca SAD

Sputnik pre 0 minuta
Novi udari na Bliskom istoku: Da li je moguć mir između Izraela i Irana

Novi udari na Bliskom istoku: Da li je moguć mir između Izraela i Irana

Newsmax Balkans pre 6 minuta