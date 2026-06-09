VIDEO: Pogledajte spektakularan prizor južne polarne svetlosti snimljen iz svemira

Astronautkinja NASA-e Džesika Mir snimila je ubrzani video-zapis iz letelice SpaceX Dragon.

Južna polarna svetlost jednako je česta kao i severna polarna svetlost i redovno se pojavljuje iznad Antarktika, ali pošto relativno malo ljudi živi na geografskim širinama blizu Južnog pola, ona nije toliko poznata kao njen severni pandan. Ove svetlosti nastaju u blizini polova zato što Zemljino magnetno polje usmerava naelektrisane čestice sa Sunca ka tim područjima, gde se one sudaraju sa atmosferom i stvaraju svetlucave talase boja. U nastavku pogledajte