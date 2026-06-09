Vučić: Nije tačno da je Srbija izolovana, mnogi evropski lideri su moji prijatelji

Radio 021 pre 16 minuta  |  Beta
Vučić: Nije tačno da je Srbija izolovana, mnogi evropski lideri su moji prijatelji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da su netačne tvrdnje opozicije o "izolovanosti zemlje" te dodao da su brojni evropski zvaničnici godinama njegovi prijatelji.

Gostujući na televiziji Pink rekao je da neguje dobre odnose sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, kancelarom Nemačke Fridrikom Mercom, a da mu je premijer Slovačke Robert Fico porodični prijatelj. On je izjavio da će Srbija nastaviti da napreduje na evropskom putu i da će vlast voditi odgovornu politiku. Demantovao je navode da je Srbija platila boravak
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Vučić: Nije tačno da je Srbija izolovana, mnogi evropski lideri su moji prijatelji

Vučić: Nije tačno da je Srbija izolovana, mnogi evropski lideri su moji prijatelji

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeNemačkaEvropska komisija

Politika, najnovije vesti »

Panović: Samo jedinstvena opoziciona lista ima šanse protiv naprednjaka (VIDEO)

Panović: Samo jedinstvena opoziciona lista ima šanse protiv naprednjaka (VIDEO)

Insajder pre 10 minuta
Primirje između SAD i Irana: Američka vojska napala tanker sa naftom

Primirje između SAD i Irana: Američka vojska napala tanker sa naftom

Vreme pre 15 minuta
Vučić: Nije tačno da je Srbija izolovana, mnogi evropski lideri su moji prijatelji

Vučić: Nije tačno da je Srbija izolovana, mnogi evropski lideri su moji prijatelji

Radio 021 pre 16 minuta
Half Man, ili sva naša Braća

Half Man, ili sva naša Braća

Velike priče pre 1 sat
Puna usta diplomatije, a rat u Ukrajini ne jenjava

Puna usta diplomatije, a rat u Ukrajini ne jenjava

Bloomberg Adria pre 1 sat