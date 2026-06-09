Vučić: Nije tačno da je Srbija izolovana, mnogi evropski lideri su moji prijatelji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da su netačne tvrdnje opozicije o "izolovanosti zemlje" te dodao da su brojni evropski zvaničnici godinama njegovi prijatelji.

Gostujući na televiziji Pink rekao je da neguje dobre odnose sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, kancelarom Nemačke Fridrikom Mercom, a da mu je premijer Slovačke Robert Fico porodični prijatelj. On je izjavio da će Srbija nastaviti da napreduje na evropskom putu i da će vlast voditi odgovornu politiku. Demantovao je navode da je Srbija platila boravak