Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju

Radio sto plus pre 3 sata
Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju
“Razgovori u vezi sa NIS-om dobro napreduju. Zatvorili smo veliki deo pitanja, ali je u ovom trenutku najvažnije da se završe pregovori između prodavca i kupca. Srbija nije, niti će biti, kamen spoticanja u transakciji. Kompanije Gaspromnjeft i MOL dobile su kratak rok od 10 dana da završe pregovore o kupoprodaji NIS-a, što će na kraju morati da odobri američka administracija”, rekla je Đedović Handanović, saopštilo je minisatrsvo. Ona je istakla da, iako su
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Đedović Handanović: Srbija nije, niti će biti kamen spoticanja u transakciji koja se tiče NIS-a

Đedović Handanović: Srbija nije, niti će biti kamen spoticanja u transakciji koja se tiče NIS-a

Ekapija pre 19 minuta
Dubravka Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju, Srbija nije, niti će biti, kamen spoticanja

Dubravka Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju, Srbija nije, niti će biti, kamen spoticanja

Nova pre 14 minuta
Razgovori o prodaji NIS-a “dobro napreduju”, status Rafinerije problematičan

Razgovori o prodaji NIS-a “dobro napreduju”, status Rafinerije problematičan

Biznis.rs pre 59 minuta
Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju

Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju

Forbes pre 4 sati
Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju

Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju

Insajder pre 4 sati
Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju, Srbija nije, niti će biti, kamen spoticanja

Đedović Handanović: Razgovori o prodaji NIS-a dobro napreduju, Srbija nije, niti će biti, kamen spoticanja

N1 Info pre 4 sati
Ministarka energetike: Pregovori o prodaji NIS-a kompleksni, očekujemo da se kreću u dobrom smeru

Ministarka energetike: Pregovori o prodaji NIS-a kompleksni, očekujemo da se kreću u dobrom smeru

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MOLGaspromnjeft

Politika, najnovije vesti »

Sledi period kalkulacija: Kakva je politička situacija na Kosovu posle izbora i da li se nešto menja za srpsku zajednicu?

Sledi period kalkulacija: Kakva je politička situacija na Kosovu posle izbora i da li se nešto menja za srpsku zajednicu?

Insajder pre 34 minuta
Glas Mladih opštine Kula: Kandidati za odbornike glasali za potvrđivanje dnevnog reda, to je protiv poslovnika (VIDEO)

Glas Mladih opštine Kula: Kandidati za odbornike glasali za potvrđivanje dnevnog reda, to je protiv poslovnika (VIDEO)

Insajder pre 14 minuta
Izbori na Kosovu: Povratak u februar 2025.

Izbori na Kosovu: Povratak u februar 2025.

BBC News pre 4 minuta
Čadež: Više od 110 privrednika iz Srbije i Angole otvara novo poglavlje partnerstva

Čadež: Više od 110 privrednika iz Srbije i Angole otvara novo poglavlje partnerstva

RTV pre 24 minuta
Đedović Handanović: Srbija nije, niti će biti kamen spoticanja u transakciji koja se tiče NIS-a

Đedović Handanović: Srbija nije, niti će biti kamen spoticanja u transakciji koja se tiče NIS-a

Ekapija pre 19 minuta