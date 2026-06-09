RHMZ: U sredu i četvrtak grmljavinske nepogode uz grad i olujni vetar

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je danas na grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom koje se očekuju u sredu i četvrtak u Srbiji.

Kako se navodi nevreme će najpre u sredu posle podne, kao lokalna pojava, zahvatiti brdsko-planinske predele Srbije, dok se u noći između srede i četvrtka očekuje u Vojvodini i donjem Podrinju u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske. Dodaje se da će u četvrtak, 11. juna nevreme tokom dana zahvatiti centralnu i južnu Srbiju. Hitna upozorenja za konkretne lokacije, navodi RHMZ, biće izdavana jedan do dva sata ranije.