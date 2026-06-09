Moskva: Spremni smo na nuklearno oružje za odbranu države; EU predlaže 21. paket sankcija Rusiji

Rat u Ukrajini – 1.607. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je trebalo prvo da poništi svoj dekret kojim mu se zabranjuju pregovori sa ruskim liderom Vladimirom Putinom pre nego što mu je napisao otvoreno pismo, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja. Ukrajinski lider da očekuje da će važne odluke za Kijev biti donete na samitima EU, G7 i NATO-a u junu i julu.

Zelenski: Potpisali smo sporazum o dronovima sa Letonijom Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je održao svoj prvi sastanak sa novim premijerom Letonije Andrisom Kulbergsom i da je potpisan sporazum o dronovima. "To su konkretne stvari za jačanje naše zajedničke odbrane i koprodukcije, i, što je važno, ovo takođe znači da stručnost i iskustvo Ukrajine pomažu u jačanju naših partnera. Ovo je upravo onakva sistemska saradnja koju gradimo sa onima koji