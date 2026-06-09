Moskva: Spremni smo na nuklearno oružje za odbranu države; EU predlaže 21. paket sankcija Rusiji

RTS pre 34 minuta
Moskva: Spremni smo na nuklearno oružje za odbranu države; EU predlaže 21. paket sankcija Rusiji

Rat u Ukrajini – 1.607. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je trebalo prvo da poništi svoj dekret kojim mu se zabranjuju pregovori sa ruskim liderom Vladimirom Putinom pre nego što mu je napisao otvoreno pismo, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja. Ukrajinski lider da očekuje da će važne odluke za Kijev biti donete na samitima EU, G7 i NATO-a u junu i julu.

Zelenski: Potpisali smo sporazum o dronovima sa Letonijom Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je održao svoj prvi sastanak sa novim premijerom Letonije Andrisom Kulbergsom i da je potpisan sporazum o dronovima. "To su konkretne stvari za jačanje naše zajedničke odbrane i koprodukcije, i, što je važno, ovo takođe znači da stručnost i iskustvo Ukrajine pomažu u jačanju naših partnera. Ovo je upravo onakva sistemska saradnja koju gradimo sa onima koji
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Zelenski: Potpisali smo Sporazum o dronovima sa Letonijom

Zelenski: Potpisali smo Sporazum o dronovima sa Letonijom

Insajder pre 29 minuta
Zelenski tvrdi da je Rusija na kolenima: "Gube 30.000 vojnika mesečno"

Zelenski tvrdi da je Rusija na kolenima: "Gube 30.000 vojnika mesečno"

B92 pre 4 minuta
Zelenski: Evropa mora da ima snažan glas u pregovorima sa Rusijom, kao i SAD

Zelenski: Evropa mora da ima snažan glas u pregovorima sa Rusijom, kao i SAD

RTV pre 1 sat
Oglasio se Peskov, govorio je o mogućem telefonskom razgovoru Putina i Trampa i mirovnoj ulozi Evrope

Oglasio se Peskov, govorio je o mogućem telefonskom razgovoru Putina i Trampa i mirovnoj ulozi Evrope

Danas pre 2 sata
"Obavestio sam ih šta Moskva sprema": Oglasio se Zelenski nakon razgovora sa Vitkofom i Kušnerom

"Obavestio sam ih šta Moskva sprema": Oglasio se Zelenski nakon razgovora sa Vitkofom i Kušnerom

Blic pre 2 sata
Peskov: Komunikacioni kanali SAD i Rusije otvoreni, u fokusu razgovori o Ukrajini

Peskov: Komunikacioni kanali SAD i Rusije otvoreni, u fokusu razgovori o Ukrajini

RTV pre 3 sata
Ruska PVO oborila 140 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona

Ruska PVO oborila 140 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinČelsiFudbalNATOEvropska UnijaBelorusijaBliski IstokMoskvaUkrajinaTanjugNaftovodEUEstonijaRusijaGardijanEvropska komisijaKijevMoldavijapožarnaftaHarkovVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Zelenski: Potpisali smo Sporazum o dronovima sa Letonijom

Zelenski: Potpisali smo Sporazum o dronovima sa Letonijom

Insajder pre 29 minuta
IRGC: Novi bezbednosni pojas otpora proteže se od Ormuza do Bab el Mandeba

IRGC: Novi bezbednosni pojas otpora proteže se od Ormuza do Bab el Mandeba

Insajder pre 34 minuta
Šokantni snimci iz Šimanovaca: Vatra guta kamione, progovorili očevici o stanju vozača izgorelih vozila (foto, video)

Šokantni snimci iz Šimanovaca: Vatra guta kamione, progovorili očevici o stanju vozača izgorelih vozila (foto, video)

Blic pre 9 minuta
Bugarska obustavlja vojnu pomoć Ukrajini: Ovaj se rat neće rešiti na bojnom polju

Bugarska obustavlja vojnu pomoć Ukrajini: Ovaj se rat neće rešiti na bojnom polju

N1 Info pre 19 minuta
Rampa za Ukrajinu iz Bugarske: Sofija više neće isporučivati oružje Kijevu

Rampa za Ukrajinu iz Bugarske: Sofija više neće isporučivati oružje Kijevu

Blic pre 29 minuta