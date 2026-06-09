Moskva upozorila: Spremni smo na nuklearno oružje za odbranu države; udar na Harkov, ima mrtvih i ranjenih

RTS pre 23 minuta
Moskva upozorila: Spremni smo na nuklearno oružje za odbranu države; udar na Harkov, ima mrtvih i ranjenih

Rat u Ukrajini – 1.607. dan. Najmanje tri osobe su poginule , a šest je povređeno u ruskom noćnom napadu na grad Čugujev u Harkovskoj oblasti. Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da se u Kijevu sastao s ruskim oligarhom Romanom Abramovičem.

Broj povređenih u Zaporožju porastao na 32 U Zaporožju je broj povređenih u sinoćnjem ruskom napadu porastao na 32, uključujući petoro dece. Dve žene su poginule, saopštila je Državna služba za vanredne situacije. (Ukrinform) Opširnije Kraće Nebenzja: Zelenski je trebalo prvo da poništi dekret o zabrani razgovora s Putinom Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je trebalo prvo da poništi svoj dekret kojim mu se zabranjuju pregovori sa ruskim liderom Vladimirom
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