Užareni početak nedelje, a onda preokret – kad stiže osveženje

RTS pre 2 sata
Užareni početak nedelje, a onda preokret – kad stiže osveženje

Danas pretežno sunčano, toplo i sparno. Jedino je posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima južne Srbije ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 stepeni do 33 stepena, u Beogradu pretežno 32 stepena.

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, uz malu i umerenu oblačnost i sparno i temperature od 12 do 33 stepena. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, dok će vetar biti slab i umeren jugoistočni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz malu ili umerenu oblačnost i sparno, uz slab do umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 32
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