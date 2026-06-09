Vučić: Ekonomska saradnja mora da prati politički dobre odnose; predsednik Angole: Učvrstili smo saradnju, investicije postaju stvarnost

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je predsednika Republike Angole Žoaoa Manuela Gonsalvesa Lorensa, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji od 8. do 10. juna. Nakon sastanka dve delegacije, razmenjeno je više bilateralnih dokumenata, kao i ordenje koje su razmenila dvojica predsednika. Predsednik Vučić je zahvalio predsedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina i istakao da ekonomski odnosi moraju da prate političke odnose dve zemlje.

Pripremila Miljana Vranić Tamara Vučić i supruga predsednika Angole obišle Muzej afričke umetnosti i "Sky Deck Belgrade" Supruga predsednika Srbije Tamara Vučić i supruga predsednika Angole Ana Afonso Dijas Lorenso, koja boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, posetile su danas Muzej afričke umetnosti i "Sky Deck Belgrade", vidikovac na Beogradu na vodi. Tamara Vučić i Ana Lorenso obišle su Muzej afričke umetnosti u pratnji direktorke te ustanove Marije Aleksić i