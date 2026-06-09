BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp: Netanjahu bi mogao da ostane sam; Teheran: I ratujemo i pregovaramo

TEL AVIV - Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Američki predsednik Donald Tramp je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD.

Posle nove eskalacije sukoba između Izraela i Irana, pojavili su se nagoveštaji smirivanja situacije. Međutim, poruke koje stižu iz Vašingtona – i sa Bliskog istoka – ukazuju da je primirje krhko. Revolucionarna garda obustavila je napade na Tel Aviv i upozorila na obnavljanje akcija ako Izraelske odbrambene snage nastave vojne operacije u Libanu. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu tvrdi da borba protiv Hezbolaha i Teherana još nije okončana. Iranski predsednik