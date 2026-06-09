BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp: Sporazum sa Iranom moguć u narednim danima; Teheran: I ratujemo i pregovaramo

RTV pre 2 sata  |  RTS, Tanjug
BLISKOISTOČNI SUKOB: Tramp: Sporazum sa Iranom moguć u narednim danima; Teheran: I ratujemo i pregovaramo

TEL AVIV - Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije IDF-a u Libanu. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori "idu veoma dobro".

Govoreći novinarima nakon praćenja finala NBA lige u Njujorku, Tramp je rekao da veruje da je moguće da se u skoroj budućnosti postigne dogovor sa Teheranom, preneo je Skaj njuz. Komentarišući najnovije sukobe između Izraela i Irana, Tramp je naveo da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu odgovorio na prethodne događaje, ali je dodao da su se "obe strane složile" da obustave dalju eskalaciju. Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da je upozorio izraelskog
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