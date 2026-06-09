Čadež: Više od 110 privrednika iz Srbije i Angole otvara novo poglavlje partnerstva

BEOGRAD - Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež rekao je danas na Okruglom stolu "Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava - 50 godina prijateljstva i saradnje" da je prisustvo više od 110 privrednika Srbije i Angole najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane.

Čadež je, na skupu u Palati Srbija, dodao da su prisustvovali predstavnici kompanija iz sektora poljoprivrede, preko građevinarstva i IT-a, trgovine i usluga, navodi se u saopštenju PKS. "To je najbolja potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane", rekao je Čadež. Čadež je ocenio da veliki odziv kompanija pokazuje da privreda prepoznaje konkretne prilike za saradnju i širenje poslovanja na dva tržišta. "Više od