Peskov: Komunikacioni kanali SAD i Rusije otvoreni, u fokusu razgovori o Ukrajini

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Peskov: Komunikacioni kanali SAD i Rusije otvoreni, u fokusu razgovori o Ukrajini

MOSKVA - Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da komunikacioni kanali između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije funkcionišu i da ostaju otvoreni, ističući da su sada u fokusu razgovori o Ukrajini.

"Znate da predsednik Putin i predsednik Tramp vode telefonske razgovore kada je to potrebno. Takvi razgovori se mogu prilično brzo koordinisati", rekao je on novinarima, komentarišući kontakte sa američkom stranom, prenosi RIA. Peskov je naglasio da su kanali dijaloga predstavnika SAD i Rusije operativni. "Radni kanali dijaloga između njih i nas funkcionišu", rekao je portparol ruskog predsednika. Dodao je da američki zvaničnici još uvek nisu podelili detalje
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