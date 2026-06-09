Slučaj ubistva u restoranu "27": Odbačen deo prijave protiv Veselina Milića – "nije bio, niti je mogao biti na mestu događaja"

RTV pre 12 minuta  |  Tanjug
Slučaj ubistva u restoranu "27": Odbačen deo prijave protiv Veselina Milića – "nije bio, niti je mogao biti na mestu događaja"…

BEOGRAD - Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je danas krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina M. u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.

U vezi sa delom krivične prijave kojim mu se na teret stavlja krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, tužilaštvo nastavlja preduzimanje dokaznih radnji, saopšteno je iz tog tužilaštva. Iz tužilaštva navode da je u toku istrage koja se vodi zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja u restoranu "27", tužilaštvo, iz prikupljenih dokaza, utvrdilo da nema dokaza koji ukazuju da je okrivljeni izvršio krivično delo pomoć učiniocu
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