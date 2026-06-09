Srednji kurs dinara za evro 117,3910 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,3910 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar viši je juče za 0,1 odsto i iznosi 101,6812 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 0,9 odsto, a od početka godine slabiji za 1,7 odsto.