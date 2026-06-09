UKRAJINSKA KRIZA: Pogođena čvorišta dva ruska naftovoda; Lavrov: Spremni smo, ali samo za iskrene pregovore

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.607. dan. Kijev tvrdi da je pogođeno čvorište dva ruska naftovoda. Više od 60 odsto Ukrajinaca spremno da podrži prekid vatre u ratu sa Rusijom ukoliko se trupe evropskih zemalja rasporede blizu linije fronta, pokazali rezultati ankete.

Snage specijalnih operacija Ukrajine (SSO) tvrde da su pogodile spoj dva ruska naftovoda u Volgogradskoj oblasti, radarsku stanicu u Krasnodarskoj Pokrajini Ruske federacije i skladište nafte na Krimu. Na drugoj strani, Ministarstvo energetike Rusije istaklo je da je porast broja vazdušnih napada na energetska postrojenja i objekte za proizvodnju goriva poremetio je snabdevanje gorivom u nekoliko južnih regiona. U napadima ruskih dronova na stambene zgrade i na