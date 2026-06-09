'Flamingo revolucija' produbila spor između albanskog premijera Rame i Irana

Slobodna Evropa pre 7 sati
'Flamingo revolucija' produbila spor između albanskog premijera Rame i Irana

U jeku protesta poznatih pod nazivom "Flamingo revolucija" u Albaniji, koji su izbili zbog luksuznog turističkog projekta i prerasli u širi antivladin pokret, spor se proširio i na diplomatski teren, zaoštravajući retoriku između Tirane i Teherana.

S jedne strane, albanski premijer Edi Rama tvrdi da iza dijela narativa koji prati proteste stoji organizovana kampanja dezinformacija povezana s Iranom, koju dovodi u vezu i s ranijim cyber napadima na Albaniju. Iranske vlasti i njima bliski mediji, s druge strane, predstavljaju Albaniju kao bazu iranske opozicije i dio šire međunarodne kampanje režima u Teheranu. Ovi sukobi se odvijaju dok hiljade građana već danima protestuju na ulicama Tirane, kao i u nekoliko
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