Jovanović Ćuta: Trenutno nas ne zanimaju koalicije, radimo na dokumentu koji će vodu staviti u Ustav

Serbian News Media pre 1 sat
Jovanović Ćuta: Trenutno nas ne zanimaju koalicije, radimo na dokumentu koji će vodu staviti u Ustav

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas, najavljujući nedavno izlazak na izbore u okviru koalicije proevropskih stranaka, izjavio je da tu ubraja Srbija centar, Pokret slobodnih građana, Narodni pokret Srbije i Ekološki ustanak.

Jovanović za današnje izdanje lista Nova navodi da ih koalicije trenutno „ne zanimaju“, te da će o tome razgovarati kada izbori budu raspisani. „Trenutno se bavimo dokumentom koji treba da vodu stavi u Ustav. To je naš fokus. Definitivno ćemo izaći s tim dokumentom i ponuditi ga svima u Skupštini, i studentima i ekološkim organizacijama, da ne bismo ostali žedni. Srbija će ostati žedna dok se vi bavite ko će s kim u koaliciju. To nas ne zanima“, dodao je on. Na
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