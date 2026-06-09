Monarhisti: Tužilaštvo svelo na minimum Milićevu ulogu u slučaju Senjak

VJT je danas zbog nesdostatka dokaza odbacilo krivičnu prijavu protiv Milića u delu u kojem mu se na teret stavlja pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Na sajtu tog tužilaštva piše da ono nastavlja dokazne radnje u vezi sa neprijavljivanjem krivičnog dela za koje se tereti i Milić. Kopredsednik Monarhista i poslanik u Skupštini Srbije Dušan Radosavljević je izjavio da „nismo ni očekivali drugačiji ishod kada je reč o policajcu od posebnog poverenja Aleksandra Vučića, koji je godinama bio njegov savetnik za borbu protiv kriminala i korupcije“. On smatra da je „očigledno da je zbog pritiska javnosti Tužilaštvo