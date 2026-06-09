PKS: Više od 110 privrednika Srbije i Angole otvara novo poglavlje ekonomskog partnerstva

Serbian News Media pre 7 sati
PKS: Više od 110 privrednika Srbije i Angole otvara novo poglavlje ekonomskog partnerstva
Prisustvo više od 110 privrednika Srbije i Angole iz kompanija sektora poljoprivrede, građevinarstva, IT-a, trgovine i usluga, na današnjem Okruglom stolu „Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava – 50 godina prijateljstva i saradnje“ u Beogradu, najbolja je potvrda da postoji snažno interesovanje za ulaganja, partnerstva i konkretne poslovne aranžmane, rekao je predsednik Privredne komore Srbije (PКS) Marko Čadež. Ocenio je da veliki odziv
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AngolaMarko ČadežPoljoprivredaPrivredna komora Srbije

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