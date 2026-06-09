Pokuševski se nada pobedama protiv Dubaija u Beogradu i nastavku finalne serije ABA lige

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski rekao je danas da se nada da će njegova ekipa pobediti Dubai u naredne dve utakmice u Beogradu, kako bi ostala u finalnoj plej-of seriji ABA lige, odnosno izborila peti meč. „Odigrali smo dve utakmice kod njih, ova druga je bila mnogo bolja, ali nažalost nismo uspeli da pobedimo.

Imali smo par lošijih minuta u drugom poluvremenu i mislim da je to presudilo. Sada, kod nas imamo, nadam se, još dve utakmice koje verujem da možemo da pobedimo, uz pomoć publike, dosta sigurnije“, rekao je Pokuševski, preneo je klupski sajt. Košarkaši Partizana igraju u sredu od 19 časova u Beogradskoj areni protiv Dubaija, treću utakmicu finala plej-ofa ABA lige. Dubai vodi 2:0, serija se igra na tri pobede, pa su Partizanu potrebna oba trijumfa u Beogradu kako