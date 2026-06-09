SPC: Donošenje Pojasa Bogorodice u Hram Svetog Save nije bilo povezano s materijalnim interesom

Srpska pravoslavna crkva ( SPC) je ocenila da su „neosnovane, nepravedne i sramotne“ tvrdnje da je donošenje „Časnog pojasa Presvete Bogorodice“ u Hram Svetog Save u Beogradu bilo povezano s materijalnim interesom svetogorskog Manastira Vatopeda i njegovog igumana Jefrema.

SPC je navela u saopštenju da je ta relikvija bila u Beogradu isključivo zbog „višedecenijskog bratskog prijateljstva Patrijarha Porfirija sa igumanom Jefremom“ i zbog igumanove „ljubavi prema Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi i srpskom narodu“. Navedeno je da je Porfirije ponudio Jefremu novčane priloge koje su vernici ostavljali u Hramu Svetog Save kada su dolazili na pokolonjenje Pojasu, ali je Jefrem „kategorički odbio tu ponudu i sav prilog predao na raspolaganje“