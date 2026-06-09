Iran će moći da doputuje u SAD dan pre odigravanja utakmice

Iranska fudbalska reprezentacija moći će da u Sjedinjene Američke Države doputuje dan ranije pre svake od utakmica koje će igrati u okviru predstojećeg Svetskog prvenstva u fudbalu.

Ovo je saopšteno je iz Ministarstva za unutrašnju bezbednost Amerike, koje je tako demantovalo tvrdnje da je iranskom timu dozvoljeno da doputuje u SAD isključivo na dan utakmice i odmah potom da napusti tu zemlju. „Te tvrdnje su netačne. Zahvaljujući velikodušnosti američkog predsednika Donalda Trampa, iranski tim moći će da doputuje dan pre svojih utakmica“, naveo je portparol Ministarstva u saopštenju. Prethodno je iranski ambasador u Meksiku, gde će se tokom