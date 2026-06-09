Serena Vilijams pobedila u svom prvom meču nakon skoro četiri godine odsustva

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net
Serena Vilijams pobedila u svom prvom meču nakon skoro četiri godine odsustva

Nakon skoro četiri godine odsustva sa terena, legendarna američka teniserka Serena Vilijams se danas, sa svojom dubl partnerkom Kanađankom Viktorijom Mbokom, plasirala u četvrtfinale turnira u londonskom Kvinsu, nakon pobede u prvom kolu nad američko-novozelandskim parom Nikol Melihar-Martines i Erin Rutlif posle dva seta, 7:6, 6:2.

Prvi meč na WTA turu koji je Vilijams odigrala od 3. septembra 2022. godine trajao je sat i 32 minuta. Nekadašnja prva teniserka sveta i Mboko su tri puta uzele servis američko-novozelandskom paru, dok su Melihar-Martines i Rutlif osvojile jedan brejk. "Bilo je tako zabavno. Toliko sam se lepo provela igrajući sa Viktorijom. Ona je zaista uspela da drži tim i da igra snažno u važnim poenima. Zaista sam mogla da se oslonim na nju. Nikada nismo igrale zajedno, ali
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