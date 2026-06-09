Trener Niksa besan: "Nikada nisam mislio da ću to videti u utakmici NBA finala"

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net
Trener Niksa besan: "Nikada nisam mislio da ću to videti u utakmici NBA finala"

Trener košarkaša Njujorka Majk Braun kritikovao je danas suđenje na trećoj utakmici NBA finala, nakon što je San Antonio šutirao 24 slobodna bacanja u drugom poluvremenu, a Niksi samo osam. "Nikada nisam mislio da ću to videti u utakmici NBA finala, a video sam to danas", rekao je Braun.

Sparsi su pobedili u Medison Skver Gardenu sa 115:111 i smanjili prednost Niksa na 2:1 u finalnoj seriji. To je bio prvi poraz Njujorka u poslednjih 46 dana, čime je okončan njihov niz od 13 pobeda u plej-ofu. Braun je pripisao zasluge Sparsima za njihovu igru i naveo neke stvari koje su Niksi loše uradili, ali je i rekao da je suđenje napravilo razliku. "San Antonio je sjajan tim. Oni su sjajan tim, u redu. Naše šanse će biti značajno smanjene ako i u četvrtoj
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