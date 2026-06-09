Miljenik Grobara se javio zbog Saše Ilića i Partizana: "Konačno svoj na svome, srećno brate moj..."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Miljenik Grobara se javio zbog Saše Ilića i Partizana: "Konačno svoj na svome, srećno brate moj..."

Partizan ima novog trenera! Crno-beli su legendarnog Sašu Ilića zaposlili kao šefa stručnog štaba, ali će ovaj rekorder imati i mnoge druge funkcije, pošto će se pitati za mnoge stvari.

Legenda se vratila u Humsku, a to je odjeknulo u javnosti. Predstavio ga je Partizan, predstavio je fudbalera koji je rekorder po broju nastupa za ekipu iz Humske, dok će sada moći da nastavi i kao trener u ovoj ekipi. Njegov povratak posle mnogo godina je napravio odjek, a sada se javljaju i njegovi bivši saigrači. Jedan od njih je i Petar Grbić, koji je imao kratku poruku za svog bivšeg saigrača. Petar Grbić je nastupao u Partizanu od 2013. do 2015. godine, a
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