Otkriveno kako je Iran oboro američki helikopter Apač: Ovo je bilo ključno u vazdušnom obračunu

Telegraf pre 18 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Otkriveno kako je Iran oboro američki helikopter Apač: Ovo je bilo ključno u vazdušnom obračunu

Američki helikopter " Apač" koji je pao u blizini Ormsukog moreuza pogođen je iranskim dronom, preneo je portal Aksios pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.

Tajms prenosi da je u pitanju bio jurišni dron " Šahid". Američki vojni helikopter AH-64 Apač srušio se u blizini Ormuskog moreuza i dva člana posade bezbedno su spasena. Američka Centralna komanda ( CENTCOM) saopštila je da su vojnici spaseni u roku od oko dva sata nakon nesreće i da su u stabilnom stanju. Predsednik SAD Donald Tramp poručio je da je i ranska vojska napala i oborila helikopter i najavio da će američka vojska odgovoriti na taj napad. "Upravo me je
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