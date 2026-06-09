VJT obrazložilo zbog čega je odbačen deo prijave protiv Veselina Milića!

Povodom velikog interesovanja javnosti koje je usledilo nakon saopštenja ovog tužilaštva o odbacivanju dela krivične prijave protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, Više javno tužilaštvo u Beogradu objavljuje kompletnu analizu dokaza