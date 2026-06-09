VJT obrazložilo zbog čega je odbačen deo prijave protiv Veselina Milića!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
VJT obrazložilo zbog čega je odbačen deo prijave protiv Veselina Milića!
Povodom velikog interesovanja javnosti koje je usledilo nakon saopštenja ovog tužilaštva o odbacivanju dela krivične prijave protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, Više javno tužilaštvo u Beogradu objavljuje kompletnu analizu dokaza
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Oportunitet za policajku osumnjičenu za zlostavljanje studentkinje zatražila odbrana, glavni tužilac prihvatio

Oportunitet za policajku osumnjičenu za zlostavljanje studentkinje zatražila odbrana, glavni tužilac prihvatio

N1 Info pre 1 sat
Tužilaštvo objasnilo zašto je odbačen deo krivične prijave protiv Veselina Milića: Objavljena analiza ubistva Nešovića

Tužilaštvo objasnilo zašto je odbačen deo krivične prijave protiv Veselina Milića: Objavljena analiza ubistva Nešovića

Mondo pre 40 minuta
Slučaj maltretiranja studentkinje FDU, mogao bi da se okonča bez utvrđivanja krivične odgovornosti policije (VIDEO)

Slučaj maltretiranja studentkinje FDU, mogao bi da se okonča bez utvrđivanja krivične odgovornosti policije (VIDEO)

Insajder pre 2 sata
SRCE: Odluka VJT da odbaci deo krivične prijave protiv Milića predstavlja kapitulaciju pravosuđa

SRCE: Odluka VJT da odbaci deo krivične prijave protiv Milića predstavlja kapitulaciju pravosuđa

Glas Šumadije pre 2 sata
"Nova" piše: Kako je Veselin Milić za mesec dana prešao put od saučesnika u ubistvu do nesavesnog policajca

"Nova" piše: Kako je Veselin Milić za mesec dana prešao put od saučesnika u ubistvu do nesavesnog policajca

Nova pre 3 sata
Studenti u blokadi: VJT saučesnik u prikrivanju ubistva na Senjaku

Studenti u blokadi: VJT saučesnik u prikrivanju ubistva na Senjaku

Serbian News Media pre 3 sata
OTKRIVAMO Novi detalji o slučaju policajke koja je čupala studentkinju: Pokušala da izuzme nepodobnu tužiteljku, do danas…

OTKRIVAMO Novi detalji o slučaju policajke koja je čupala studentkinju: Pokušala da izuzme nepodobnu tužiteljku, do danas ostao skriven identitet drugog nasilnog policajca sa snimka

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoVeselin Milić

Društvo, najnovije vesti »

Ne igraj za naprednjake

Ne igraj za naprednjake

Radar pre 11 minuta
Pijani osmeh i evropsko saučešće

Pijani osmeh i evropsko saučešće

Radar pre 10 minuta
Vremeplov: Ubijen Mihailo Obrenović

Vremeplov: Ubijen Mihailo Obrenović

RTV pre 1 minut
Nebojša Milenković podneo primedbe na izgradnju Novog Sada na vodi: „Grad za ljude a ne tajkunski profit“

Nebojša Milenković podneo primedbe na izgradnju Novog Sada na vodi: „Grad za ljude a ne tajkunski profit“

Danas pre 16 minuta
Arhiva Državne bezbednosti u plamenu i fiokama

Arhiva Državne bezbednosti u plamenu i fiokama

Radar pre 10 minuta