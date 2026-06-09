Lepe vesti: četvrtu godinu zaredom kartice za besplatan ulazak na bazene za sve Beograđane

Večernje novosti pre 3 sata
Lepe vesti: četvrtu godinu zaredom kartice za besplatan ulazak na bazene za sve Beograđane

U SREDU, 10. juna, počinje podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone.

Foto: Grad Beograd - Ovo je četvrta godina zaredom kako Grad Beograd sprovodi ovu meru, a ona, kao i sve ostale socijalne mere Grada, ima za cilj rasterećenje kućnog budžeta Beograđana i njihovih porodica – rekao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Procenjena vrednost jedne kartice je 50.000 dinara, a gradonačelnik je naglasio da procedura dobijanja kartice nije promenjena. – Procedura je ista kao i prethodnih godina. Građani sa prebivalištem na teritoriji
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