Penjaroja trlja ruke! Grobari u transu - Partizan potpisao veliko pojačanje!

Večernje novosti pre 3 sata
Penjaroja trlja ruke! Grobari u transu - Partizan potpisao veliko pojačanje!

Crno-beli pravi moćan tim za novu sezonu na tri fronta.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Posle dovođenja kapitena Budućnosti, Nikole Tanaskovića, Partizan je završio još jedan veliki transfer za narednu sezonu. Prema saznanjima " Meridian Sporta", nigerijski centar Tonje Džekiri, koji je zimus stigao iz moskovskog CSKA, produžio je ugovor na dve godine. Bivši igrač Baskonije je u Evroligi odigrao 15 mečeva i imao prosek 7,5 poena, 5 skokova i 1,4 asistencije, dok je u ABA ligi na 17 mečeva imao gotovo preslikan učinak
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