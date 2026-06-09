Proslavio se golom u večitom derbiju! Bio je ljubimac "grobara", a sada postao trener u ovom klubu!

Mnogi navijači Partizana se rado sećaju pogotka Nemanje Kojića protiv Crvene zvezde.

Photo: Antonio Ahel/ATA Images Nekadašnji miljenik navijača kluba iz Humske, Nemanja Kojić imenovan je za novog šefa stručnog štaba Radničkog (Obrenovac). Mladi stručnjak je zvanično preuzeo kormilo "Rabe" i predvodiće ekipu u narednoj sezoni. On je dobro poznato ime srpskim navijačima, koji su ga upamtili po igrama u dresovima Rada i Partizana. Sada je uplovio u trenerske vode, pa će posle Brodarca voditi i bivšeg superligaša iz Obrenovca. Posle odlaska Alena