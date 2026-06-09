Vratio se Saša Ilić: Leonardo mu odmah čestitao! Brazilac mu ovim rečima poželeo sreću!

Večernje novosti pre 14 minuta
Vratio se Saša Ilić: Leonardo mu odmah čestitao! Brazilac mu ovim rečima poželeo sreću!

Sa njima u timu, Partizan je osvojio poslednju "duplu krunu".

Photo: T.K./ATAImages Saša Ilić se vratio u Humsku iz azerbejdžanskog Sumgejta i posle sedam godina seo na užarenu klupu "parnog valjka". Legendarni kapiten Partizana je tokom dana zvanično promovisan u naslednika Srđana Blagojevića, potpisavši ugovor na dve godine. To nije promaklo ni njegovom nekadašnjem saigraču i ogromnom ljubimcu "grobara", Leonardu da Silva Souzi. Brazilac je poslao moćnu poruku novom treneru "parnog valjka": @pbg.news je podelio/la objavu -
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