Ko je pravi „Čarobnjak iz Kremlja“?

Velike priče pre 24 minuta  |  Piše Đuro Radosavović
Ko je pravi „Čarobnjak iz Kremlja“?

Koje su glavne poruke jedne od najboljih knjiga o savremenoj Rusiji

Ovo nije knjiga o Putinu. Čak ni film nije o njemu. Jeste da je naziv knjige „Čarobnjak iz Kremlja“, ali ovo je izuzetna priča o Rusiji iz evropskog ugla, ali nepretencioznog i prilično fer ugla. Poenta nije u vođi. Nije, zato što se baš to očekuje. Ovo je važna knjiga o kreatoru narativa, o nekome ko je inspirisao elitu, postavio storytelling i obrnuo igricu. Iza svake velike kampanje i pokreta postoji dirigent. Čarobnjak je čovjek iz sjenke. Tihi lik koji vuče
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