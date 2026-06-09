Ko je pravi „Čarobnjak iz Kremlja“?

Koje su glavne poruke jedne od najboljih knjiga o savremenoj Rusiji

Ovo nije knjiga o Putinu. Čak ni film nije o njemu. Jeste da je naziv knjige „Čarobnjak iz Kremlja“, ali ovo je izuzetna priča o Rusiji iz evropskog ugla, ali nepretencioznog i prilično fer ugla. Poenta nije u vođi. Nije, zato što se baš to očekuje. Ovo je važna knjiga o kreatoru narativa, o nekome ko je inspirisao elitu, postavio storytelling i obrnuo igricu. Iza svake velike kampanje i pokreta postoji dirigent. Čarobnjak je čovjek iz sjenke. Tihi lik koji vuče