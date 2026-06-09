Čučković najavio: Bulevar despota Stefana zatvara se na dve godine

Jedna od najprometnijih saobraćajnica u Beogradu, Bulevar despota Stefana, biće zatvorena na dve godine zbog izgradnje drumskog tunela koji će povezati Savsku i Dunavsku padinu, najavio je gradski menadžer Miroslav Čučković.

Bulevar despota Stefana u Beogradu biće zatvoren dve godine zbog izgradnje velikog drumskog tunela, dok u Beograd istovremeno stižu i moćne metro krtice, objavio je portal eKapija. To je najavio gradski menadžer Miroslav Čučković. Zatvaranje jedne od najprometnijih ulica u gradu očekuje se u avgustu ove godine. Na toj lokaciji radiće treća krtica namenjena izgradnji drumskog tunela. Kako se navodi, ovaj tunel će spajati Savsku i Dunavsku padinu. Predviđeno je da