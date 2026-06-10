Posle dve godine pauze: Obnovljeni letovi između Tivta i Banjaluke

Crnogorska nacionalna avio-kompanija Air Montenegro (4O) obnovila je sezonsku avio-liniju između Tivta (TIV) i Banjaluke (BNX), čime je posle dvogodišnje pauze ponovo uspostavljena direktna vazdušna veza između Crne Gore i Republike Srpske.

Prvi ovogodišnji let na ovoj destinaciji realizovan je juče (utorak, 9. juna), a na Aerodromu Banja Luka dočekali su ga v.d. direktora Aerodroma Republike Srpske Valentina Kecman, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović. Iz Crne Gore su u Banjaluku doputovali predstavnici i nacionalne aviokompanije i državnog aerodromskog operatera: izvršni direktor Aerodroma Crne Gore Roko Tolić, predsednik Odbora direktora Air Montenegra Tihomir Dragaš i