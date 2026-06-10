Koenigsegg od 10 miliona evra koji su ‘vozaču Formule 1 ukrali ruski plaćenici‘ ide na aukciju

Auto blog pre 36 minuta  |  Jutarnji.hr / Carscoops.com
Koenigsegg od 10 miliona evra koji su ‘vozaču Formule 1 ukrali ruski plaćenici‘ ide na aukciju

Foto: RM Sotheby‘s Priča je zvučala kao scenario za ludi akcioni film: retki Koenigsegg One:1, navodno povezan s bivšim vozačem Formule 1 Adrijanom Sutilom, oteli su ljudi koje su povezivani s ruskim Wagnerom, a Interpol ga traži po Evropi.

Problem je samo u tome što se, prema kasnijim informacijama, ključni delovi te priče nisu dogodili. Auto je u sigurnim rukama i sada ide na aukciju. Reč je o šasiji 7108, automobilu koji će RM Sotheby‘s u julu ponuditi na aukciji u Tegernzeu u Nemačkoj, s procenjenom vrednošću od 8 do 10 miliona evra. To zvuči kao iznos iz potpuno drugog svemira, ali kod Koenigsegga One:1 logika je drugačija. Proizvedeno je samo sedam primeraka, šest kupcima isporučenih automobila
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Koenigsegg od 10 miliona evra koji su ‘vozaču Formule 1 ukrali ruski plaćenici‘ ide na aukciju

Koenigsegg od 10 miliona evra koji su ‘vozaču Formule 1 ukrali ruski plaćenici‘ ide na aukciju

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