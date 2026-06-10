EKO Serbia treću godinu zaredom organizuje akciju davanja krvi u Jagodini - Ispružite ruku za život

Auto magazin pre 18 minuta
EKO Serbia treću godinu zaredom organizuje akciju davanja krvi u Jagodini - Ispružite ruku za život

Kompanija EKO Serbia treću godinu zaredom realizuje projekat „Ispružite ruku za život“, u partnerstvu sa Udruženjem obolelih od multiplog mijeloma Srbije, uz podršku Crvenog krsta Jagodine i Zavoda za transfuziju krvi Niš...

Zajednička inicijativa ima za cilj pružanje direktne pomoći pacijentima koji se suočavaju sa ovom teškom bolešću, kao i podizanje svesti javnosti o značaju dobrovoljnog davanja krvi i očuvanja zdravlja zajednice. Akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u četvrtak, 11. juna 2026. godine, u periodu od 9 do 14 časova, na EKO benzinskoj stanici u Jagodini (Slovenski put 7). Građani Jagodine i okolnih mesta imaće mogućnost da doniraju krv u posebno organizovanoj
Otvori na automagazin.rs

Pročitajte još

Novi modeli automobila na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu

Novi modeli automobila na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu

Auto blog pre 6 dana
Dizel u Evropi pao ispod 8 posto, ali još uvek nije nestao

Dizel u Evropi pao ispod 8 posto, ali još uvek nije nestao

Auto blog pre 9 dana
Od Niša do Subotice: Charge&GO povezuje Srbiju mrežom brzih elektropunjača

Od Niša do Subotice: Charge&GO povezuje Srbiju mrežom brzih elektropunjača

Auto blog pre 17 dana
Sve više motociklista bira vazdušni jastuk: evo zašto

Sve više motociklista bira vazdušni jastuk: evo zašto

Moto berza pre 20 dana
Niška policija najavljuje pojačanu kontrolu saobraćaja zbog prvomajskih praznika

Niška policija najavljuje pojačanu kontrolu saobraćaja zbog prvomajskih praznika

Južne vesti 01.05.2026
Skandal na tržištu motocikala u Srbiji: Yamaha X-Max 300 bez validne dokumentacije već na putevima

Skandal na tržištu motocikala u Srbiji: Yamaha X-Max 300 bez validne dokumentacije već na putevima

Vrele gume 03.04.2026

Ključne reči

NišJagodina

Automobili, najnovije vesti »

EKO Serbia treću godinu zaredom organizuje akciju davanja krvi u Jagodini - Ispružite ruku za život

EKO Serbia treću godinu zaredom organizuje akciju davanja krvi u Jagodini - Ispružite ruku za život

Auto magazin pre 18 minuta
Koenigsegg od 10 miliona evra koji su ‘vozaču Formule 1 ukrali ruski plaćenici‘ ide na aukciju

Koenigsegg od 10 miliona evra koji su ‘vozaču Formule 1 ukrali ruski plaćenici‘ ide na aukciju

Auto blog pre 2 sata
Subaru Levorg Layback dobio hibridnu verziju S:HEV

Subaru Levorg Layback dobio hibridnu verziju S:HEV

Auto blog pre 2 sata
Porsche Srbija podstiče razvoj novih stručnjaka kroz obrazovanje i praksu

Porsche Srbija podstiče razvoj novih stručnjaka kroz obrazovanje i praksu

Auto magazin pre 1 dan
Novi Audi Q7 i zvanično

Novi Audi Q7 i zvanično

Auto blog pre 1 dan