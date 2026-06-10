EKO Serbia treću godinu zaredom organizuje akciju davanja krvi u Jagodini - Ispružite ruku za život

Kompanija EKO Serbia treću godinu zaredom realizuje projekat „Ispružite ruku za život“, u partnerstvu sa Udruženjem obolelih od multiplog mijeloma Srbije, uz podršku Crvenog krsta Jagodine i Zavoda za transfuziju krvi Niš...

Zajednička inicijativa ima za cilj pružanje direktne pomoći pacijentima koji se suočavaju sa ovom teškom bolešću, kao i podizanje svesti javnosti o značaju dobrovoljnog davanja krvi i očuvanja zdravlja zajednice. Akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u četvrtak, 11. juna 2026. godine, u periodu od 9 do 14 časova, na EKO benzinskoj stanici u Jagodini (Slovenski put 7). Građani Jagodine i okolnih mesta imaće mogućnost da doniraju krv u posebno organizovanoj