Pokrenut napad na Rusiju; Na udaru i Moskva

B92 pre 40 minuta
Pokrenut napad na Rusiju; Na udaru i Moskva

Ukrajinska vojska je pokrenula tokom noći i jutra napade na više ruskih gradova i regiona, a na meti su bili Moskva, Čeboksari, Novokujbiševsk, Rostovska oblast, kao i objekti infrastrukture u Vladimirskoj oblasti, saopštile su ruske vlasti.

Snage protivvazdušne odbrane ruskog Ministarstva odbrane odbile su napad četiri drona, saopštio je jutros gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin. "Službe za vanredne situacije rade na mestu pada", napisao je Sobjanjin na društvenim mrežama, prenosi TASS. Prema njegovim rečima, tokom noći i jutra oboreno je ukupno 12 ukrajinskih dronova. Šef Čuvaške Republike Oleg Nikolajev saopštio je jutros da je Čeboksari pogođen raketnim napadom i da se broj žrtava i oštećenih
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