NASA imenovala posadu Artemisa Tri: Šta je njena misija

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NASA/Reid Wiseman Zemlja viđena iz svemirske kapsule Orion misije Artemis Dva

Američka svemirska agencija (NASA) je predstavila tim astrounata njene nove misije Artemis Tri.

Ona bi trebalo da bude lansirana 2027. godine.

Četvorica astrounata neće sleteti na Mesec, ali će ići do niske Zemljine orbite, gde će pristati sa prototipom lunarne letelice tokom vežbe za sletanje u budućnosti.

Misija Artemis Četiri planirana za 2028. godinu trebalo bi da spusti američke astronaute na Mesec prvi put od 1972.

Šta će uraditi misija Artemis Tri?

Artemis Tri bi trebalo da se lansira na raketi NASA-inog Svemirskog lansirnog sistema (SLS) iz Kenedijevog svemirskog centra na Floridi.

Datum lansiranja još nije potvrđen.

Četvorica astronauta će putovati u kapsuli Orion, istoj letelici korišćenoj tokom misije Artemis Tri u aprilu 2026. godine.

Za razliku od te misije, Orion neće kružiti oko Meseca tokom trajanja Artemisa Tri.

Umesto toga, ostaće u niskoj Zemljinoj orbiti, oko 467 kilometara iznad planete - 64 kilometra više od Međunarodne svemirske stanice (ISS).

Tu će se sresti sa prototipom lunarne letelice zvane petfajnder i pristati uz nju.

Očekuje se da će najmanje jedan član posade ući u nju da bi testirao sva vrata, veze za održavanje prirodnih uslova života i nova svemirska odela Aksiom.

Svemirska odela Aksiom bukvalno su „hladna“ i figurativno „kul“.

Dizajnirala ih je italijanska modna kuća Prada, a napravio Aksiom spejs iz Hjustona.

Aksiom je obavio inženjerski deo posla, u šta prvi put spada rezervna petlja hlađenja u slučaju da primarna otkaže.

Prada je odgovorna za unutrašnji deo odeće, dizajnirane tako da sprovodi hlađenu vodu preko čitavog tela tokom osmočasovnih svemirskih šetnji po Mesecu planiranih u sklopu naknadne misije Artemis Četiri.

AFP via Getty Images Astronaut komandir NASA Rendi Bresnik, astronaut pilot Evropske svemirske agencije (ESA), astronaut pilot Luka Parmitano, astronaut specijalista misije NASA Frenk Rubio i astronaut specijalista misije NASA Andre Daglas

Posada Artemisa Tri provešće u Orionu neznatno duže vremena od devet dana koje je tamo proveo tim Artemisa Dva.

Njihovo povratno putovanje testiraće unapređeni toplotni štit tokom plamenog ponovnog ulaska kapsule u Zemljinu atmosferu.

Misija je prvobitno bila zamišljena kao prvo lunarno sletanje sa posadom posle Apola 17 iz 1972. godine, ali je NASA promenila planove u februaru 2026.

Razlog je bio jednostavan: letelica Staršip Spejs Iksa koja po ugovoru treba da prenese astronaute do mesečeve površine nije spreman, a dopunjavanje goriva u orbiti od kog zavisi nikad nije isprobano.

Umesto da pomera raspored dalje u budućnost, NASA je izmenila misiju u vežbu pristajanja sa posadom.

Kad svemirski brodovi zaista budu leteli, tehnike pristajanja i odela za ulazak u njih već će biti testirani na ljudima u letelici.

Što se tiče dopunjavanja goriva u orbiti, izveštaj iz 2026. Kancelarije američke vlade za odgovornost zaključila je da je Spejs Iks Ilona Maska ostvario „ograničen napredak“ u unapređivanju ove tehnologije.

Prva vežba dopunjavanja goriva je, optimistično, zakazana za kraj 2026.

Artemis Četiri, zakazan za 2028. godinu, planiran je kao prvo lunarno sletanje sa posadom u savremenom dobu.

Astronauti treba da se spuste na mesečevu južnu polarnu oblast i da ostanu u letelici na površini oko nedelju dana.

Zamrznuta voda locirana u tamošnjim kraterima u večitom hladu, moći će da se iskoristi za pravljenje pijaće vode, kiseonika i raketnog goriva tokom budućih misija.

Artemis Pet, planiran za kraj 2028. poneće drugu posadu na površinu u Blu Mun Mk2, kog razvija Blu oridžin Džefa Bezosa.

Šta su mesečeve misije Artemis Četiri i Pet?

Sveobuhvatna ambicija iza Artemisa je da se uspostavi dugoročno ljudsko prisustvo na Mesecu.

NASA-in program Mesečeva baza, koji je u maju 2026. predstavio administrator agencije Džared Ajzekmen zacrtao je tri faze:

Pre 2029: robotske letelice i skakućući dronovi će proučiti južnu polarnu oblast i isporučiti naučne instrumente;

Od 2029. pa nadalje: ponovljene misije sa posadom će proširiti lokaciju;

Do sredine 2030-tih: NASA zamišlja „polutrajna“ staništa sa astronautima koji žive na Mesecu na duže periode.

Aktivna baza bi omogućila usredsređeno naučno istraživanje, testiranje tehnologija planiranih za buduće misije na Mars i, na kraju, izvlačenje lunarnih prirodnih bogatstava.

To će dovesti i Sjedinjene Američke Države (SAD) u prednost u odnosu na Kinu u obnovljenoj svemirskoj trci.

Mnogi sumnjaju da ovaj vremenski raspored može da se postigne.

Getty Images Misija Artemis Dva je odvela ljude najdalje od Zemlje do sada

Stručnjaci su zabrinuti zbog sporog ritma razvoja lunarne rakete Staršip Ilona Maska i odsustva bilo kakvih testova sa dopunjavanjem goriva u orbiti.

Do najvećeg zastoja došlo je 28. maja 2026. godine, kad je jedina lansirna rampa Blu oridžina u Kejp Kanaveralu bila ozbiljno oštećena usled eksplozije rakete tokom testiranja motora.

Očekuje se da će izgradnja lansirne rampe Nju Glen potrajati više meseci.

Kad je Spejs Iks izgubio rampu 2016. godine, trebalo je 15 meseci da se ona ponovo izgradi, ali je imao rezervne na koje je mogao da se osloni.

Blu oridžin ih nema, što dovodi u pitanje sposobnost kompanije da obezbedi Blu mun Mk2 neophodan za Artemis Pet.

„Ne bi me nimalo iznenadilo ako bi Kina stigla na Mesec prva“, kaže Simeon Barber sa Otvorenog univerziteta za BBC.

Ograničavajući korak, kaže on, bila je letelica, najzahtevniji komad tehničke arhitekture misije, koji je najmanje pod direktnom kontrolom NASA-e.

Pogledajte trenutak sletanja posade Artemisa Dva na Zemlju

Šta se desilo tokom misije Artemis Dva?

Artemis Dva je lansiran 1. aprila 2026. godine iz Kenedijevog svemirskog centra.

Njegova četvoročlana posada, komandant Rid Vajsmen, pilot Viktor Glover, specijalistkinja misije Kristina Koh i astronaut Kanadske svemirske agencije Džeremi Hansen, postali su prvi ljudi koji su putovali dalje od niske Zemljine orbite nakon 1972. godine.

Za deset dana, Orion je leteo oko dalje strane Meseca, prošavši na 6.437 kilometara od mesečeve površine.

Stigao je na maksimalnih 406.771 kilometara od Zemlje, dalje nego što je bilo koji čovek ikada putovao.

Kapsula se uspešno spustila u more uz obalu San Dijega 10. aprila 2026. godine.

Misija je testirala Orionove sisteme za održavanje prirodnih uslova života i komunikaciju, i omogućila inženjerima prvi detaljni uvid u to kako toplotni štitovi funkcionišu prilikom lunarnog povratka.

Let Artemisa Dva bio je ključni dokaz da hardver funkcioniše sa ljudima u letelici.

Imajući u vidu druge tehničke izazove, to je bio lakši deo svega.

Raquel Natalicchio/Houston Chronicle via Getty Images Posada Artemisa Dva se bezbedno vratila na Zemlju u aprilu

Kad je bila poslednja misija na Mesec?

Poslednja ljudska misija na Mesec bio je Apolo 17 u decembru 1972. godine.

Astronauti Judžin Sernan i Harison Šmit proveli su tri dana na mesečevoj površini u dolini Taurus-Litrov.

Ljudska noga nije kročila na Mesec pola veka od tada.

Na Mesec su putovala 24 američka astronauta, a polovina je hodala po njegovoj površini, sve u sklopu američkog svemirskog programa Apolo.

Petorica od njih 24 su još živi.

Amerika je prvi put išla tamo 1960-tih, prevashodno da bi prestigla Sovjetski Savez i uspostavila geopolitičku i tehnološku dominaciju.

Jednom kad je taj cilj bio postignut, politički entuzijazam i interesovanje ljudi su opali, baš kao i finansiranje daljih istraživanja.

Getty Images Kineski astronauti Džu Jangdžu, Džang Džijuan i Li Điajing putovali su do kineske svemirske stanice Tiangong u svemirskoj letelici Šendžou-23 u maju 2026.

Koje druge zemlje planiraju da pošalju astronaute na Mesec?

Kina je najavila da joj je cilj da spusti astronaute na Mesec do 2030.

Testirala je vlastitu kapsulu Mengdžou i lender Lanjue, a priprema novu raketu teške nosivosti zvanu Dugi marš 10.

Indija je zacrtala sebi cilj da spusti ljude na Mesec do oko 2040. godine.

Njena misija Čandrajan-3 uspešno je sletela blizu lunarnog južnog pola 2023. godine.

Rusija je sastavni deo zajedničkog projekta lunarne baze koji predvodi Kina planiranog za sredinu 2030-tih, mada sankcije, finansiranje i tehnički problemi čine da njen doprinos ostaje neizvestan.

Očekuje se da evropski i japanski astronauti lete u budućim misijama Artemis, mada nema ugovorene garancije međunarodnog prisustva na Artemisu Tri.

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(BBC News, 06.10.2026)