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Neredi u Belfastu posle napada nožem: Zapaljene kuće, automobili i autobus

Vlasti su pozvale na smirivanje situacije, a ulice Belfasta jutro posle nereda deluju apokaliptično.

BBC News pre 3 sata
beli automobil gori na sred ulice u Belfastu tokom nereda koji su usledili posle napada nožem u ponedjeljak
PA
Zapaljeni automobili na ulicama Belfasta

Noć nasilja zahvatila je Severnu Irsku posle napada nožem u Belfastu, tokom koje su zapaljeni kuće, automobili i autobus.

Političari su pozvali na smirivanje tenzija i osudili nasilje koje se proširilo na više gradova.

Neredi su izbili pošto je državljanin Sudana optužen za pokušaj ubistva zbog napada nožem u Belfastu u ponedeljak uveče.

U napadu je žrtva zadobila teške povrede oka, lica i leđa.

Tokom noći u istočnom delu Belfasta zapaljen je autobus, dok su u blizini gorele i kuće.

Pripadnici hitnih službi spasili su jednu porodicu iz doma zahvaćenog vatrom.

Više stambenih objekata na severu grada takođe je bilo zahvaćeno požarima.

Pastor koji se nalazio na licu mesta izjavio je da su pojedini stanovnici izbacivani iz sopstvenih domova „zato što su crnci“.

Prema navodima, oko 100 maskiranih muškaraca išlo je ulicama, razbijajući vrata i prozore na kućama u pokušaju da „izbace strance“.

sivi bmw u plamenu na ulici Belfasta
PA
vatrogasac gasi zapaljeni automobil
PA

Nasilje se proširilo na više gradova

Nemiri nisu ostali ograničeni samo na Belfast.

U Njutaunabiju su zapaljeni automobili, u Portadaunu je gorelo policijsko vozilo, dok je u Balikleru napadnut turski frizerski salon.

Istovremeno, u Antrimu, Balimeni, Londonderiju, Larnu i Bangoru održani su mirni protesti.

Skupovi su organizovani i u Glazgovu, Edinburgu i Sautemptonu.

Politički lideri oštro su osudili nasilje i pozvali građane na uzdržanost.

Tridesetogodišnji muškarac optužen za napad nožem trebalo bi da se pojavi pred sudom u sredu ujutru.

mirni portesti
PA
Protesti u istočnom Belfastu

Mnogi jutros ne znaju da li je bezbedno da se vrate kućama

Jutro u Belfastu svedoči razaranju.

Prizori deluju apokaliptično.

Niz Njutaunards roud, spaljeni automobili i kuće, u vazduhu se oseća jak miris izgorelog drveta i plastike

U toku je velika akcija čišćenja, svakodnevno funkcionisanje grada je poremećeno.

Mnogi stanovnici i dalje ne znaju da li je bezbedno da se vrate kućama.

vatrogasci gase zapaljene automobile na ulicama Belfasta posle nereda
PA

Maskirani muškarci palili domove, osude zbog 'kukavičluka'

Nasilje koje je izbilo u Belfastu posle napada nožem naišlo je na oštre osude političkih lidera u Severnoj Irskoj.

Mišel O'Nil, prva ministarka opisala je nerede kao „otvoreno huliganstvo“, dok je posebno osudila slučajeve u kojima su maskirani muškarci paljenjem kuća proterivali porodice iz njihovih domova, ocenivši to kao „kukavičluk“.

Zamenica premijera Ema Litl-Peneli poručila je da je „izliv besa zbog postupaka jednog čoveka na ljudima koji s tim nemaju nikakve veze potpuno pogrešno“.

Hilari Ben, britanski ministar za Severnu Irsku rekao je da je haos „samo naštetio zajednicama i doveo nevine živote u opasnost“.

„Ne postoji nikakvo opravdanje za ovakvu vrstu razaranja i huliganstva“, dodao je on.

zapaljen automobil na ulici Belfasta
PA

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(BBC News, 06.10.2026)

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