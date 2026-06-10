BBC vesti na srpskom

Novi napadi Amerike na Iran posle obaranja helikoptera 'Apač'

Na meti Amerike bila je vojna i telekomunikacijska infrastruktura u Ormuskom moreuzu.

BBC News pre 2 sata
Helikopter
Getty Images

Američke trupe ponovo su napale Iran, ciljajući protivvazdušne sisteme, stanice za kontrolu na zemlji i radare u blizini Ormuskog moreuza, saopštili su iz Centralne komande američke vojske.

Ova serija napada, izvedena u nekoliko sati, bila je odgovor na obaranje američkog vojnog helikoptera „Apač", za šta je američki predsednik Donald Tramp optužio Teheran i najavio odmazdu.

Dok u Vašingtonu nove udare nazivaju „proporcionalnim odgovorom" na obaranje helikoptera, iz iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC) ih nazivaju „zlobnim".

U napadima na gradove Jask i Sirik, kao i na ostrvu Kešem, oštećen je telekomunikacijski toranj, potvrdili su iz IRGC.

Oni su odmah napali 21 metu u američkim vojnim bazama širom Bliskog Istoka, među kojima su one u Bahreinu i Jordanu, dok je kuvajtska vojska osujetila napad na bazu u toj zemlji.

Američki zvaničnici još nisu komentarisali iranske udare, te nema informacija o mogućoj šteti i žrtvama.

Ubrzo posle obnovljenih napada na Iran, Abas Aragči, šef diplomatije te zemlje, izjavio je da će „odgovoriti na sve napade i pretnje".

„Uprkos porazima na ratištu, Amerika je odlučila da testira našu odlučnost", dodao je u objavi na Iksu.

„Napustite naš region, ako želite da budete bezbedni", poručio je Amerikancima.

Posle obaranja američkog helikoptera u utorak, Tramp je potvrdio da su obojica pilota koja su bila u oborenom helikopteru „bezbedna i nepovređena“.

„Ipak, Sjedinjene Države moraju da odgovore na ovaj napad“, obećao je tada.

Nekoliko minuta pre Trampove objave, glavni iranski pregovarač Mohamed Baker Kalibaf je u objavi na društvenim mrežama signalizirao da je napad bio odgovor na kršenje „obaveza“.

„Više volimo jezik diplomatije, ali druge jezike govorimo mnogo tečnije. Ako prekršite vaše obaveze i preći ćemo na ono što najbolje govorimo“, napisao je Kalibaf na društvenoj mrežu Iks.

„Žanjite ono što ste posejali!“.

Ovo je prvi put da su SAD izgubile helikopter „Apač" od početka sukoba sa Iranom.

Helikopter AH-64 Apač srušio se „blizu obale Omana dok je patrolirao regionalnim vodama“, dva vojnika su „bezbedno spašena u roku od dva sata i da su u stabilnom stanju“, saopštili su iz Centralne komande SAD (Centcom).

Napad je izvršen dronom, ali nije jasno da li je sproveden namenski, rekao je neimenovani američki zvaničnih za televiziju CBS, BBC parnera u Americi.

Iran nije zvanično preuzeo odgovornost za obaranje letelice, prenela je iranska agencija Mehr njuz.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 06.10.2026)

BBC News
Dan žalosti u Kraljevu, sahrana UN vojnika iz Srbije poginulog na jugu Libana

Dan žalosti u Kraljevu, sahrana UN vojnika iz Srbije poginulog na jugu Libana

BBC News pre 15 minuta
Tužilaštvo: Nema dokaza da je Veselin Milić pomagao izvršiocu krivičnog dela

Tužilaštvo: Nema dokaza da je Veselin Milić pomagao izvršiocu krivičnog dela

BBC News pre 2 sata
Neredi u Belfastu posle napada nožem: Zapaljene kuće, automobili i autobus

Neredi u Belfastu posle napada nožem: Zapaljene kuće, automobili i autobus

BBC News pre 1 sat
Kako je Gaudijeva 'nemoguća' vizija postala najviša crkva na svetu

Kako je Gaudijeva 'nemoguća' vizija postala najviša crkva na svetu

BBC News pre 2 sata
Bosna i Hercegovina - zemlja u kojoj se više navija za komšiluk, nego za domovinu

Bosna i Hercegovina - zemlja u kojoj se više navija za komšiluk, nego za domovinu

BBC News pre 1 sat
BBC News

Povezane vesti »

VIDEO Amerika napala Iran, Teheran uzvratio: Rakete i dronovi pogodili američke baze, širi se snimak udara u Bahreinu

VIDEO Amerika napala Iran, Teheran uzvratio: Rakete i dronovi pogodili američke baze, širi se snimak udara u Bahreinu

Nova pre 1 sat
Novi napadi Amerike na Iran posle obaranja helikoptera ‘Apač’

Novi napadi Amerike na Iran posle obaranja helikoptera ‘Apač’

Danas pre 2 sata
Razbuktao se sveopšti rat! Iran odgovara na udare Amerike, na meti baze u 3 zemlje: Ponovo odjekuju eksplozije na Bliskom…

Razbuktao se sveopšti rat! Iran odgovara na udare Amerike, na meti baze u 3 zemlje: Ponovo odjekuju eksplozije na Bliskom istoku (foto, video)

Blic pre 1 sat
SAD odgovorile napadom na Iran nakon obaranja helikoptera

SAD odgovorile napadom na Iran nakon obaranja helikoptera

Bloomberg Adria pre 1 sat
Aragči sa kolegama iz Turske i Saudijske Arabije o pravu na odbranu od SAD

Aragči sa kolegama iz Turske i Saudijske Arabije o pravu na odbranu od SAD

Politika pre 2 sata
Napadnute američke baze u Zalivu: Iran odgovorio na akcije SAD duž Ormuza

Napadnute američke baze u Zalivu: Iran odgovorio na akcije SAD duž Ormuza

Danas pre 2 sata
Arakči: Iran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju

Arakči: Iran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranVašingtonTeheranBBChelikopterDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Ovu raketu Rusi "nisu videli": Snimljen udar "Flaminga" 1.000 km unutar Rusije! Spržena fabrika za proizvodnju komponenti za…

Ovu raketu Rusi "nisu videli": Snimljen udar "Flaminga" 1.000 km unutar Rusije! Spržena fabrika za proizvodnju komponenti za "Iskandere" i "Šahide" (video)

Kurir pre 0 minuta
Centralna komanda SAD: Precizan odgovor na pad apača; Iran uzvratio po ciljevima u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu

Centralna komanda SAD: Precizan odgovor na pad apača; Iran uzvratio po ciljevima u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu

RTS pre 0 minuta
NASA imenovala astronaute za narednu misiju Artemis III

NASA imenovala astronaute za narednu misiju Artemis III

Insajder pre 4 minuta
Institut za ekonomska istraživanja: Nemačka bi pobedom na Mundijalu mogla da podstakne privredni rast

Institut za ekonomska istraživanja: Nemačka bi pobedom na Mundijalu mogla da podstakne privredni rast

Insajder pre 29 minuta
Zaharova: Moskva poziva SAD i Iran na uzdržanost

Zaharova: Moskva poziva SAD i Iran na uzdržanost

Insajder pre 44 minuta