Novi napadi Amerike na Iran posle obaranja helikoptera ‘Apač’

BBC News pre 2 sata

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Američke trupe ponovo su napale Iran, ciljajući protivvazdušne sisteme, stanice za kontrolu na zemlji i radare u blizini Ormuskog moreuza, saopštili su iz Centralne komande američke vojske.

Ova serija napada, izvedena u nekoliko sati, bila je odgovor na obaranje američkog vojnog helikoptera „Apač", za šta je američki predsednik Donald Tramp optužio Teheran i najavio odmazdu.

Dok u Vašingtonu nove udare nazivaju „proporcionalnim odgovorom" na obaranje helikoptera, iz iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC) ih nazivaju „zlobnim".

U napadima na gradove Jask i Sirik, kao i na ostrvu Kešem, oštećen je telekomunikacijski toranj, potvrdili su iz IRGC.

Oni su odmah napali 21 metu u američkim vojnim bazama širom Bliskog Istoka, među kojima su one u Bahreinu i Jordanu, dok je kuvajtska vojska osujetila napad na bazu u toj zemlji.

Američki zvaničnici još nisu komentarisali iranske udare, te nema informacija o mogućoj šteti i žrtvama.

Ubrzo posle obnovljenih napada na Iran, Abas Aragči, šef diplomatije te zemlje, izjavio je da će „odgovoriti na sve napade i pretnje".

„Uprkos porazima na ratištu, Amerika je odlučila da testira našu odlučnost", dodao je u objavi na Iksu.

„Napustite naš region, ako želite da budete bezbedni", poručio je Amerikancima.

Posle obaranja američkog helikoptera u utorak, Tramp je potvrdio da su obojica pilota koja su bila u oborenom helikopteru „bezbedna i nepovređena“.

„Ipak, Sjedinjene Države moraju da odgovore na ovaj napad“, obećao je tada.

Nekoliko minuta pre Trampove objave, glavni iranski pregovarač Mohamed Baker Kalibaf je u objavi na društvenim mrežama signalizirao da je napad bio odgovor na kršenje „obaveza“.

„Više volimo jezik diplomatije, ali druge jezike govorimo mnogo tečnije. Ako prekršite vaše obaveze i preći ćemo na ono što najbolje govorimo“, napisao je Kalibaf na društvenoj mrežu Iks.

„Žanjite ono što ste posejali!“.

Ovo je prvi put da su SAD izgubile helikopter „Apač" od početka sukoba sa Iranom.

Helikopter AH-64 Apač srušio se „blizu obale Omana dok je patrolirao regionalnim vodama“, dva vojnika su „bezbedno spašena u roku od dva sata i da su u stabilnom stanju“, saopštili su iz Centralne komande SAD (Centcom).

Napad je izvršen dronom, ali nije jasno da li je sproveden namenski, rekao je neimenovani američki zvaničnih za televiziju CBS, BBC parnera u Americi.

Iran nije zvanično preuzeo odgovornost za obaranje letelice, prenela je iranska agencija Mehr njuz.

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(BBC News, 06.10.2026)